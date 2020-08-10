Данілов похвалився результатами перемир’я: без втрат і важкого озброєння



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Режим припинення воггню діє на Донбасі із 27 липня

Режим припинення вогню на Донбасі виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, - запевнив секретар Ради нацбезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Про це повідомила сьогодні пресслужба РНБО.

«За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат», - сказав Данілов.

За його словами, сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

До слова, сьогодні зранку штаб ООС повідомив, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.