На Донбасі 15 добу поспіль ніхто з бійців Об’єднаних сил не постраждав – штаб



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Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню

У неділю дві ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню українські військові продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що у неділю, 9 серпня, збройними формуваннями Російської Федерації на Донбасі чотири рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи.

Дві ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки.

«Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – заявили у штабі.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

«Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання», – додали у пресцентрі.

Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає, резюмується у звіті.