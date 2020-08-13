На Донбасі підірвались двоє військових, один загинув



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Пораненого бійця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога

Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої внаслідок відхилення від маршруту - пресслужба Міноборони

У зоні проведення операції Об’єднаних сил ООС сьогодні, 13 серпня, на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців, один з них загинув. Про це повідомили у Міноборони.

«Внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один з них, на превеликий жаль, загинув, інший отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

Пораненого бійця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Усі обставини цієї наразі трагедії з’ясовуються.

Міністерство оборони, Генеральний штаб, Командування об’єднаних сил, а також увесь особовий склад Збройних сил України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Як повідомлялося, на Донбасі минулої доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

До слова, сьогодні зранку штаб ООС повідомив, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.



