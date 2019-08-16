Доба на Донбасі: окупанти 12 разів обстріляли українські позиції



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Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

15 серпня збройні формування РФ та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню.Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї«, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Опитного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

неподалік Лебединського – з автоматичного гранатомета;

поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.

Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню.