Обнюхався і пішов у Київський патріархат. Добкін тягне до суду «Голос України» за жарт



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Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Михайло Добкін подав до суду на державне підприємство «Редакція газети «Голос України», яке назвало його парафіянином УПЦ КП.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 5 серпня.

Причиною позову виявилася публікація в «Голосі України», що вийшла на початку липня у розділі «Гумор і сатира». Зокрема, видання Верховної Ради відреагувало на допис Михайла Добкіна у соціальній мережі, після того, як він похвалився, що став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

«Відсиди за Томос, Петя», – написав Добкін. Він також опублікував свою заяву в ДБР.

«З усього видно, що Добкін, виявляється, парафіянин УПЦ КП! Отже, висновок: Добкін може бути католиком, може стати парафіянином УПЦ КП, а може поклонятися одразу трьом святим — Крішні, Рамі та Далай-ламі XIV... Усе залежить від дози... фіміаму!», – написала парламентська газета «Голос України».

Скріншот з «Голосу України»

Очевидно, мова йшла про те, що критикуючи отримання Томосу, Добкін став на бік Патріарха Філарета, який очолює Київський Патріархат і також вважає умови наданого Томосу несправедливими.

Водночас у позові Добкін зазначив, що це невдалий жарт журналіста газети і не відповідає стандартам етики та моралі журналістики. А тому редакція «Голосу України», на думку екснардепа, повинна принести свої вибачення.