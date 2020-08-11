Справа Новака: суд у Польщі відмовився відпустити ексголову «Укравтодора» під заставу



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Славомір Новак не вийде під заставу

Новак найближчим часом не вийде на свободу, оскільки суд відхилив апеляцію і залишив у силі рішення попередньої інстанції

Польський суд відмовився відпустити під заставу колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака. Клопотання захисту було відхилено.

Про це повідомляє польське видання onet.

Повідомляється, що Новак найближчим часом не вийде на свободу, оскільки суд відхилив апеляцію і залишив у силі рішення попередньої інстанції.

Також повідомляється, що адвокати просили змінити утримання під вартою на звільнення під заставу. Крім того, Новака на поруки хотіли взяти 17 осіб, у тому числі представники сфери мистецтва і науки.

Раніше повідомлялося, що у Польщі арештували четвертого підозрюваного у справі Новака.

Нагадаємо, 22 липня у Польщі суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака та двох його спільників.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Національне антикорупційне бюро провело в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Славомір Новак обіймав посаду голови «Укравтодору» з 2016 року. У 2011-2013 роках Новак був міністром транспорту і водного господарства Польщі.