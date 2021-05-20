Долар продовжив падіння. Курс валют на 20 травня
Гривня міцнішає останні тижні
Фото з відкритих джерел
Вартість долара сьогодні становить 27,4 гривні
У четвер, 20 травня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 20 травня:
- Долар США – 27,41 грн (мінус 2 коп.).
- Євро – 33,48 грн (мінус 5 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 19 травня:
- Долар США – 27,35/27,55 грн.
- Євро – 33,25/33,60 грн.
Антирекорди гривні:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Також фахівці розповіли, яким буде курс долара до кінця травня.
Напередодні біткоїн почав стрімко дешевшати. Ціна впала після заяви Ілона Маска.
Читайте також: