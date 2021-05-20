  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Долар продовжив падіння. Курс валют на 20 травня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гривня міцнішає останні тижні&nbsp; - Долар продовжив падіння. Курс валют на 20 травня
    Гривня міцнішає останні тижні 
    Фото з відкритих джерел

    Вартість долара сьогодні становить 27,4 гривні

    У четвер, 20 травня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

    Офіційні курси валют Нацбанку на 20 травня:

    • Долар США – 27,41 грн (мінус 2 коп.).
    • Євро – 33,48 грн (мінус 5 коп.).

    Курси валют у банках та обмінниках 19 травня:

    • Долар США – 27,35/27,55 грн.
    • Євро – 33,25/33,60 грн.

    Антирекорди гривні:

    • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
    • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

    Також фахівці розповіли, яким буде курс долара до кінця травня.

    Напередодні біткоїн почав стрімко дешевшати. Ціна впала після заяви Ілона Маска.

    Читайте також:
    Теги: Національний банк курс валют економіка гроші гривня фінанси Біткоїн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Долар продовжив падіння. Курс валют на 20 травня