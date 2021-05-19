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    Курс валют: скільки коштують долар та євро

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    Вартість долара 19 травня становить 27,4 гривні - Курс валют: скільки коштують долар та євро
    Вартість долара 19 травня становить 27,4 гривні
    Фото з відкритих джерел

    Нижче курс був лише 27 серпня 2020 року

    Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлений на рівні 27,43 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року – 27,38 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Національний банк України на 19 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4368 гривень за 1 долар (-0,1182 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 27,555 гривень за 1 долар.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    bank.gov.ua
    bank.gov.ua

    Курс долара на міжбанку станом на 18 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,5 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,53 гривень за євро.

    Також фахівці розповіли, яким буде курс долара до кінця травня.

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    Джерело: РБК-Україна

    Теги: Національний банк курс валют гроші гривня
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    Курс валют: скільки коштують долар та євро