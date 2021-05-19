  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Біткоїн стрімко дешевшає. Ціна впала після заяви Ілона Маска

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ціна криптовалюти за добу впала на 14% - Біткоїн стрімко дешевшає. Ціна впала після заяви Ілона Маска
    Ціна криптовалюти за добу впала на 14%
    Фото з відкритих джерел

    Американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж авто за біткоїни

    Зранку 19 травня вартість біткоїна почала опускатися і досягла позначки $39 016. За останню добу ціна криптовалюти впала на 14%. Про це свідчать дані Coindesk.

    Востаннє вартість біткоїна на такому рівні була зафіксована у лютому.

    Як відомо, біткоїн впав до тримісячного мінімуму в понеділок на тлі заяв глави компанії Tesla Ілона Маска.

    13 травня американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж за біткоїни. Причина цього – неекологічність способу отримання цієї криптовалюти. На тлі цього повідомлення вартість біткоїну впала більш ніж на 17%, до $46,2 тисяч.

    18 квітня, курс криптовалюти Bitcoin обвалився до $52 тисяч з позначки близько $60 тисяч. Обвал стався всього за 15 хвилин під час азіатської сесії торгів.

    Нагадаємо, найвища ціна, яку вдалося досягти біткойну за весь час – $64 829. Раніше фінансисти розповіли, скільки заробили майнери біткоїну за місяць.

    Українські посадовці задекларували біткоїнів на 75 млрд грн. 652 чиновники задекларували криптовалюту за 2020 рік. Загалом у їх деклараціях нараховано 46351 біткоїн.

    У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.

    Читайте також: Десять альтернатив біткоїну. ТОП криптовалют, які стрімко ростуть
    Теги: економіка бізнес технології Tesla Біткоїн криптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біткоїн стрімко дешевшає. Ціна впала після заяви Ілона Маска