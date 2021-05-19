Біткоїн стрімко дешевшає. Ціна впала після заяви Ілона Маска

Ціна криптовалюти за добу впала на 14%

Американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж авто за біткоїни

Зранку 19 травня вартість біткоїна почала опускатися і досягла позначки $39 016. За останню добу ціна криптовалюти впала на 14%. Про це свідчать дані Coindesk.

Востаннє вартість біткоїна на такому рівні була зафіксована у лютому.

Як відомо, біткоїн впав до тримісячного мінімуму в понеділок на тлі заяв глави компанії Tesla Ілона Маска.

13 травня американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж за біткоїни. Причина цього – неекологічність способу отримання цієї криптовалюти. На тлі цього повідомлення вартість біткоїну впала більш ніж на 17%, до $46,2 тисяч.

18 квітня, курс криптовалюти Bitcoin обвалився до $52 тисяч з позначки близько $60 тисяч. Обвал стався всього за 15 хвилин під час азіатської сесії торгів.

Нагадаємо, найвища ціна, яку вдалося досягти біткойну за весь час – $64 829. Раніше фінансисти розповіли, скільки заробили майнери біткоїну за місяць.

Українські посадовці задекларували біткоїнів на 75 млрд грн. 652 чиновники задекларували криптовалюту за 2020 рік. Загалом у їх деклараціях нараховано 46351 біткоїн.

У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.