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    США розглянуть запит України про надання озброєння – Блінкен

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    Блінкен про нову зброю для України: ми розглянемо запит Києва - США розглянуть запит України про надання озброєння – Блінкен
    Блінкен про нову зброю для України: ми розглянемо запит Києва

    Київ проситиме Вашингтон про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій

    Сполучені Штати Америки розглянуть запит України щодо надання озброєння. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, – була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду», – зазначив Блінкен.

    На запитання, що США готові зробити, якщо Росія зважиться на відкрите вторгнення на територію України, державний секретар США відповів: «Найголовніше, що можна зробити (і що ми робимо), – це впевнитися, що цього не станеться, що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі – зокрема, НАТО і ЄС. Це питання (безпеки України – ред.) перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ».

    Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ проситиме Вашингтон про надання систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що США могли би розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав спосіб зупинити російську агресію проти України.

    Теги: Росія Київ США міністр Вашингтон озброєння Дмитро Кулеба
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