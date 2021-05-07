На Донбасі загинули двоє захисників України, ще один поранений

Від початку поточної сході України зафіксовано п’ять порушень режиму «тиші»

У зоні бойових дій на Донбасі протягом 6 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів загинули двоє українських військових, ще один отримав осколкове поранення. Про це заявили у штабі операції Об'єднаних сил.

Там зазначили, що в результаті обстрілу двоє військових отримали вогнепальні поранення. Врятувати їм життя не вдалось.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до медзакладу. Стан здоров'я пораненого – важкий.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про порушення з боку бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 7 травня, зафіксовано п’ять порушень режиму «тиші».

Поблизу Пєсков ворог тричі вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а у Авдіївці - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Південного бойовики провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил», – відзначили в штабі.

Нагадаємо, 6 травня в ході чергового обстрілу на Донбасі загинув український військовий. У День піхоти від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр».

Також вчора російсько-окупаційні війська поранили ще одного українського військового на Донбасі. Поранення виявилося несумісне з життям.