Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
Бойовики відкрили вогонья з території тимчасово окупованої Горлівки
Десята окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ повідомила про мінометний обстріл з боку російських гібридних військ в напрямку населеного пункту Північне, що поблизу тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині.
Обстріл стався надвечір у середу, 5 травня, близько 18:00.
«Середа, вечір. Північне. Дорога між будинками цивільних та кладовищем. Вечір, близько 18 години. Тиша та спокій. Аж раптом привіт – «Із расеї з любовью»», – пишуть військові.
Під атакою окупантів опинилася дорога між будинками цивільних та кладовищем.
Вогонь відкривався з території тимчасово окупованої Горлівки.
«Десяток прильотів. 120-го та 122-го калібру. Стріляли з вогневих позицій біля вулиці Вознесенського та з території шахти «ім.Леніна», що по вулиці Колесніченка», – повідомили в бригаді.
Пресцентр військової частини також опублікував світлини з місця обстрілу.
Протягом минулої доби, 5 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.
Напередодні бойовики обстріляли лікарню з хворими на Covid-19.
Також відомо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.