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    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного

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    Під атакою окупантів опинилася дорога між будинками цивільних та кладовищем - Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Під атакою окупантів опинилася дорога між будинками цивільних та кладовищем
    Фото: Десята окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ

    Бойовики відкрили вогонья з території тимчасово окупованої Горлівки

    Десята окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ повідомила про мінометний обстріл з боку російських гібридних військ в напрямку населеного пункту Північне, що поблизу тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині.

    Обстріл стався надвечір у середу, 5 травня, близько 18:00.

    «Середа, вечір. Північне. Дорога між будинками цивільних та кладовищем. Вечір, близько 18 години. Тиша та спокій. Аж раптом привіт – «Із расеї з любовью»», – пишуть військові.

    Під атакою окупантів опинилася дорога між будинками цивільних та кладовищем.

    Вогонь відкривався з території тимчасово окупованої Горлівки.

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    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного
    Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного

    «Десяток прильотів. 120-го та 122-го калібру. Стріляли з вогневих позицій біля вулиці Вознесенського та з території шахти «ім.Леніна», що по вулиці Колесніченка», – повідомили в бригаді.

    Пресцентр військової частини також опублікував світлини з місця обстрілу.

    Протягом минулої доби, 5 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

    Напередодні бойовики обстріляли лікарню з хворими на Covid-19.

    Також відомо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Горлівка Донеччина обстріл військові
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