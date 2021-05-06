Із Росії з «любов’ю». Військові показали наслідки мінометного обстрілу Північного

Під атакою окупантів опинилася дорога між будинками цивільних та кладовищем

Бойовики відкрили вогонья з території тимчасово окупованої Горлівки

Десята окрема гірсько-штурмова бригада ЗСУ повідомила про мінометний обстріл з боку російських гібридних військ в напрямку населеного пункту Північне, що поблизу тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині.

Обстріл стався надвечір у середу, 5 травня, близько 18:00.

«Середа, вечір. Північне. Дорога між будинками цивільних та кладовищем. Вечір, близько 18 години. Тиша та спокій. Аж раптом привіт – «Із расеї з любовью»», – пишуть військові.

Під атакою окупантів опинилася дорога між будинками цивільних та кладовищем.

Вогонь відкривався з території тимчасово окупованої Горлівки.

«Десяток прильотів. 120-го та 122-го калібру. Стріляли з вогневих позицій біля вулиці Вознесенського та з території шахти «ім.Леніна», що по вулиці Колесніченка», – повідомили в бригаді.

Пресцентр військової частини також опублікував світлини з місця обстрілу.

Протягом минулої доби, 5 травня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Напередодні бойовики обстріляли лікарню з хворими на Covid-19.

Також відомо, що біля українського кордону досі залишаються 80 тисяч російських військових.