Дощ зі снігом і ожеледиця майже всюди. Синоптики спрогнозували погоду на 14 грудня

Понеділок зустріне більшість українців невеличким морозом

У понеділок 14 грудня більшість регіонів України стикнуться з ожеледицею. Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру і попередження від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, у столиці впродовж понеділка утримується ожеледиця, 1 рівень небезпеки, жовтий.

На більшій території України 14 грудня спостерігатиметься ожеледиця на дорогах

У центральних регіонах і у Києві впродовж дня 14 грудня температура повітря коливатиметься в межах – 1 + 1 градус за Цельсієм. Очікується невеликий дощ зі снігом. У південних регіонах від 2 до 5 градусів тепла. Невеликий дощ лише на Одещині. На Заході України сонячна погода, від – 1 до 2 градусів за Цельсієм. На Сході України очікується від – 3 до 1 градусу тепла. У Криму сонячна і суха погода. Від 4 градусів тепла вночі до + 11 градусів удень.