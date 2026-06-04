Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії

У Єврокомісії заявили, що хочуть посилити економічний тиск на Росію

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До санкційного списку планують внести чотири китайські компанії

Європейський Союз готується перекрити канали постачання військових компонентів до Росії. Під прицілом нових обмежень опинилися компанії з Китаю та Туреччини, які допомагають агресору створювати безпілотники, купувати хімікати та обходити нафтове ембарго. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Служба зовнішніх дій Євросоюзу пропонує запровадити санкції проти низки іноземних компаній, які безпосередньо фінансують та забезпечують російську армію. До «чорного списку» планують внести:

чотири китайські фірми – обслуговують «тіньовий нафтовий флот» РФ, постачають хімікати для ЗС РФ та деталі для ударних дронів.

«Цей крок, ймовірно, призведе до зростання напруженості між Брюсселем і Пекіном, оскільки президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прагне підтримки столиць ЄС для серйозних заходів проти субсидованого китайського імпорту. Минулого тижня Китай заявив, що вживе «рішучих контрзаходів та ефективних кроків для захисту власних інтересів», якщо ЄС запровадить додаткові торговельні обмеження», – зазначають аналітики видання.

три компанії з Туреччини – сприяють експорту російських енергоносіїв.

Також під прицілом європейських санкцій опинилися кілька компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, що допомагають Росії у сфері судноплавства та продажу нафти та компанія з Азербайджану, яка бере участь у схемах продажу російського палива.

Окрім цього, обмеження зачеплять найбільші компанії Росії: компанії «Лукойл», «Газпром», «Новатек» та «Роснєфть».

Євросоюз планує діяти рішуче та розділити санкційний удар на дві частини:

15 червня у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ ухвалять екстрений «міні-пакет» обмежень для іноземних пособників Кремля.

Влітку 2026 року презентують масштабний 21-й пакет санкцій, який запровадить ширші секторальні обмеження.

Європейська комісія у своїй заяві заявила: «Ми не коментуємо деталі майбутніх пакетів санкцій. Що ми можемо сказати, так це те, що – як і у випадку з усіма попередніми пакетами – наша мета – максимізувати економічний тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження нових заходів для боротьби з обходом санкцій».

«Главком» писав, що Україна робить черговий рішучий крок у напрямку створення єдиного міжнародного санкційного фронту проти країн-агресорок та їхніх союзників. Президент України Володимир Зеленський підписав два важливі укази, якими ввів у дію нові рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Ці документи офіційно запускають процес глибокої синхронізації українських обмежувальних заходів із рішеннями Європейського Союзу в межах ювілейного 20-го пакету санкцій Брюсселя.

Нагадаємо, санкції обвалили ринок автоперевезень Росії. Російський ринок міжнародних автоперевезень опинився в глибокій кризі: компанії, що ще недавно отримували стабільний прибуток, тепер несуть щомісячні збитки на кожну одиницю рухомого складу.