Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Очікується тепла погода 16-17 травня
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Погода поступово стабілізується

Погода в Україні вже сьогодні почне поступово стабілізуватися, а вихідні порадують українців теплішою та комфортнішою температурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Впродовж суботи-неділі в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +20, +24 градуси», – йдеться у повідомленні.

Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині фото 1
дані: Укргідрометцентр

Водночас сьогодні найтепліше буде в західних областях, +20, +24°С. На решті території України протягом дня +18, +20°С.

Як відомо, цього тижня в Україні панує нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів.

Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.

До слова, 15 травня в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Погоду в Україні все ще визначатиме поле зниженого тиску.

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні ЄС уже є ключовим економічним партнером України
Євроінтеграція як шанс змінити економічну модель України
9 травня, 11:25
Найбільш критичним наслідком нафтової кризи є подорожчання газу в період, коли Україна та Європа мають розпочати закачування ресурсу в сховища
Президент асоціації газових трейдерів пояснив, як паливна криза б’є по закачуванню газу у сховища
19 квiтня, 21:15
Вхід до російського павільйону в садах Джардіні на Венеційській бієнале. Цьогоріч Україна вимагає від італійської влади анулювати візи учасникам проєкту країни-агресора
Глава МЗС України заінтригував: росіяни отримають «сюрприз» на Бієнале?
22 квiтня, 10:50
Петер Мадяр та його радниця з зовнішньої політики Аніта Орбан
Україна послала сигнал новій владі Угорщини. Сибіга розказав про контакт
22 квiтня, 10:35
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
1 травня, 11:36
Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
8 травня, 11:22
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас
Вступ України до Євросоюзу. Каллас розповіла про час відкриття усіх переговорних кластерів
11 травня, 19:12
Власникам домашніх тварин пояснили, які документи тепер обов’язкові для в’їзду до ЄС
Європа змінила правила ввезення тварин: деталі для українців
12 травня, 08:47
Після атаки РФ Естонія зробила заяву про майбутнє війни
«Росія не відмовилася від своїх цілей». Естонія закликала посилити тиск на РФ
Вчора, 10:28

Суспільство

«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
«Сталевий фронт» Ахметова передав «Азову» техніку на 12 млн грн
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Служба безпеки попередила про зростання кількості шахрайських схем
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua