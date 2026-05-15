Якою буде погода на вихідних 16-17 травня? Прогноз синоптикині

Погода поступово стабілізується

Погода в Україні вже сьогодні почне поступово стабілізуватися, а вихідні порадують українців теплішою та комфортнішою температурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Впродовж суботи-неділі в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +20, +24 градуси», – йдеться у повідомленні.

дані: Укргідрометцентр

Водночас сьогодні найтепліше буде в західних областях, +20, +24°С. На решті території України протягом дня +18, +20°С.

Як відомо, цього тижня в Україні панує нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів.

Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.

До слова, 15 травня в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Погоду в Україні все ще визначатиме поле зниженого тиску.