Прогноз погоди на тиждень 11 – 17 травня 2026 року

З 11 по 17 травня в Україні очікуються атмосферні фронти: дощі та весняні грози

Наступного тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

11 травня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями, можливий дощ.

на півдні: Температура вночі +9°..+13°, вдень +19°..+21°. Помірні дощі, грози.

на заході: Температура вночі +4°..+9°, вдень +19°..+23°. Переважно без опадів (крім Карпат).

на сході: Температура вночі +8°..+12°, вдень +18°..+21°. Короткочасні дощі.

у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+21°. Дощі, місцями значні.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +18°..+20°. Мінлива хмарність, без опадів.

12 травня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +10°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +11°..+13°, вдень +19°..+21°. Дощі з грозами.

на заході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +17°..+19°. Хмарно, дощі.

на сході: Температура вночі +10°..+12°, вдень +19°..+24°. Мінлива хмарність, без опадів.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +17°..+21°. Короткочасні дощі.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +20°..+21°. Хмарно, ввечері невеликий дощ.

13 травня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +13°..+19°. Похмуро, дощі.

на півдні: Температура вночі +11°..+13°, вдень +17°..+19°. Хмарно, дощ.

на заході: Температура вночі +8°..+10°, вдень +13°..+16°. Дощі протягом усього дня.

на сході: Температура вночі +12°..+14°, вдень +17°..+24°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +10°..+12°, вдень +14°..+18°. Хмарно, помірний дощ.

у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +13°..+14°. Хмарно, тривалий дощ.

14 травня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+9°, вдень +11°..+13°. Похмуро, невеликі опади.

на півдні: Температура вночі +10°..+12°, вдень +15°..+18°. Хмарно, місцями дощ.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +16°..+19°. Хмарно, дощі.

у центрі: Температура вночі +8°..+10°, вдень +12°..+15°. Переважно похмуро.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +11°..+12°. Хмарно, часом дощ.

15 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+16°. Хмарно, значні дощі.

на півдні: Температура вночі +10°..+12°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +7°..+9°, вдень +15°..+17°. Короткочасні опади.

на сході: Температура вночі +9°..+11°, вдень +16°..+18°. Хмарно, дощ.

у центрі: Температура вночі +8°..+10°, вдень +15°..+17°. Хмарно, дощі.

у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +14°..+15°. Похмуро, дощ.

16 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+20°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +11°..+13°, вдень +20°..+22°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +8°..+10°, вдень +19°..+21°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі +10°..+12°, вдень +18°..+21°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +18°..+19°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

17 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: