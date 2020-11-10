Заробітчани з початку року переказали в Україну понад $8 млрд. Найбільше – із США

Водночас з України закордон люди переказали $575 мільйонів з початку року

Найбільше грошей заробітчани пересилали з США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини

Із січня по вересень 2020 року в Україну надійшли грошові перекази на понад 8 мільярдів доларів. Національний банк України прогнозував, що за рік заробітчани перекажуть близько 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найпопулярніші «коридори» для переказів коштів в Україну не змінилися. Найбільше грошей заробітчани пересилали з США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини.

Водночас з України закордон переказали 575 мільйонів доларів. Найбільше переказів було відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини та Польщі.

У Нацбанку зазначили, що цього року значно збільшились відправлення через системи переказу коштів (без врахування переказів, через карткові платіжні системи, поштові відділення та неформальні канали). Так, за 9 місяців в Україну переказали понад 1,9 мільярда доларів, що на 16% більше, ніж за той самий період минулого року.

З України через системи переказу коштів відправили 387 мільйонів доларів, що на 41% більше, ніж було раніше.

До того ж українці стали відправляти більші суми: сума одного переказу з України збільшилася на 33% і склала в середньому 510 доларів.

Фото: Нацбанк України / Facebook

Також цього року майже на третину збільшився обсяг переказів через системи переказу коштів в межах України. У період з січня по вересень в країні зробили переказів на 178,5 мільярдів гривень або 6, 750 мільярдів доларів.

Минулого року, за розрахунками Світового банку, обсяги грошових переказів українських заробітчан склали 16 мільярдів доларів. Національний банк нарахував трохи менше — 12,017 мільярда доларів.

До слова, керівник Нацбанку Шевченко зустрівся з головою місії МВФ.

Нагадаємо, 8 листопада голова НБУ Шевченко полетів до Вашингтона на зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Шевченко буде перебувати у США упродовж 8-13 листопада.

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

Як повідомлялося, Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

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