Вибори на Івано-Франківщині: бюлетені із 14 дільниць перерахують

Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. Крім того, частина пакетів із виборчою документацією мала неналежне маркування.

«За попередньої інформацією, 81 виборча комісія здала протоколи, 14 відправили на повторний підрахунок. Зокрема, на деяких пакетах було відсутнє прізвище члена ДВК, а був лише підпис, на деяких був відсутній напис «виборчі бюлетені», – йдеться в повідомленні.

Близько 2-ї години ночі 30 березня в місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів, що відбулись 28 березня.

Центральна виборча комісія станом на день 30 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Водночас Штаб Олександра Шевченка з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів оголосив, що Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає Василя Вірастюка.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі вісім висунутих партій і шість самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії «За майбутнє», ексдиректор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, представник партії «Слуга народу», спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.