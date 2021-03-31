Вибори на Прикарпатті: робота ОВК паралізована, нових членів комісії немає (відео)

Другу добу немає членів ОВК і не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати

Другу добу немає членів ОВК і не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати

Другу добу немає членів ОВК і не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати

Центральна виборча комісія станом на ранок 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. Такі дані були ще оприлюднені зранку 30 березня. Затримка відбувається через те, що другу добу немає членів ОВК і не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати. Про це повідомили в Громадянській мережі «Опора»

Члени ДВК стомилися стояти на вулиці і їх під будівлею вже немає. А це близько 30 дільниць.

«Три доби люди на вулиці, у мороз, карантинні обмеження. Ми вже не знаємо, що робити та куди дзвонити», – відповідають представники комісії.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87.

За інформацією ОВК, відбулась заміна голови виборчої комісії Руслана Кашнікова на Олексія Остроухова (суб’єкт подання – партія «Голос», фракція якої зареєстрована у Верховній Раді), а також Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО «Свобода»), Дениса Жилюка на Євгенія Павлусенка («Голос») та Івана Федіва на Сергія Калугіна («Слуга народу»).

Нагадаємо, що зазначені члени комісії не з’явились на продовження засідання окружної виборчої комісії 30 березня о 12 годині. Крім них, не прийшли ще п'ять членів ОВК.

За підрахунками лідером перегонів залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.