Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Гунька народним депутатом

За Гунька проголосували майже 33% виборців (21 245 осіб)

Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі

Центральна виборча комісія зареєструвала Анатолія Гунька народним депутатом. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради на 208 окрузі.

«17 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208 Гунька Анатолія Григоровича, 1976 року народження, який проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійного, суб’єкт висування політичної партії «Слуга народу», ─ йдеться у повідомленні ЦВК.

Як повідомлялося 9 листопада, Центральна виборча комісія офіційно оголосила, що на довиборах у Верховну Раду на окрузі № 208 переміг кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

За Гунька проголосували майже 33% виборців (21 245 осіб).

До слова, у соцмережах відреагували яскравими фотожабами на поразку Олега Ляшка на виборах.

Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.