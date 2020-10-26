Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі



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Лідер Радикальної партії заявляє про аномально високу явку виборців й підкуп на користь свого опонента зі «Слуги народу» Анатолія Гунька

Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади, - Ляшко

Кандидат у народні депутати від Радикальної партії Олег Ляшко не визнає результати проміжних виборів до парламенту в Чернігівській області у 208-му окрузі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади», – стверджує Ляшко.

Лідер Радикальної партії заявляє про аномально високу явку виборців й підкуп на користь свого опонента зі «Слуги народу» Анатолія Гунька.

«У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масшабного підкупу виборців 208 округу», – заявив Ляшко.

За даними Центральної виборчої комісії, за підсумком опрацювання 31,66% дільничних протоколів Анатолій Гунько лідирує на виборах у 208-му окрузі з 34,34%, або 4 966 голосами. Ляшко має 32,43%, або 4 690 голосів.

Гунько зранку 26 жовтня повідомив у Facebook про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.

«Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів вчиняв показовий виступ щодо його обрання. Очікувано, що за таких обставин кар'єра радикала добігає до логічного завершення. Але залишається відкритим питання стосовно головного спонсора та витрат фінансових коштів на кампанію після остаточного фіаско», – заявив Гунько.

До складу округу входять Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, Менський і Талалаївський райони та частина Ічнянського району (місто Ічня і територія на північний схід від нього) Чернігівської області.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народа» Анатолій Гунько.