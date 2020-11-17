Підприємців Ужгорода на час карантину звільнили від сплати податків

Малому та середньому бізнесу украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу

Рішення про певні преференції ужгородським бізнесменам прийняла місцева влада

Ужгородська міська рада своїм рішенням звільнила підприємців І та ІІ груп платників, яким постановою уряду заборонено працювати у вихідні, від сплати єдиного податку, а також від сплати податку на землю та оренду комунального майна.

Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

«Продовжуємо системну підтримку підприємців Ужгорода, яким украй складно вести діяльність у зв’язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу», - зазначив Андріїв.

За його словами, на грудень цього року малий та середній бізнес, діяльність якого зупинена на вихідних постановою Кабміну, звільнили й від сплати земельного податку та за оренду комунального майна. Також до кінця карантину відновили дію рішення міськради про звільнення від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів.

«Це питання, які у компетенції міської ради. Сподіваюся, ці рішення допоможуть нашим підприємцям «утриматися на плаву» в ці нелегкі для всього світу місяці пандемії», - зазначив мер Ужгорода.

Крім того, Андріїв повідомив, що в Ужгородській міськраді ухвалили також звернення до Кабінету міністрів, щоб розглянули можливість звільнити цю категорію підприємців від сплати єдиного соціального внеску - як за себе, так і за найманих працівників. Також просять продовжити дію постанови уряду про призначення та виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проєкт постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.