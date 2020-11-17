У Хмельницькому на виборах переміг чинний мер
Олександр Симчишин набрав 86,83% голосів
ЦВК назвала переможця виборів мера Хмельницького
У Хмельницьку на виборах мера переміг кандидат від ВО «Свобода», чинний мер Олександр Симчишин. Такі дані наведені на сайті ЦВК.
Згідно з оприлюдненою інформацією, за Симчишина проголосували 74062 виборці, що становить 86,83%.
Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.
Його найближча конкурентка Інна Ящук (партія «Слуга народу») набрала лише 4181 голосів (4,9%).
Як повідомлялося, у Рівному найближчі вихідні зробили робочими через вибори мера.
Також на Київщині перерахують голоси на виборах до облради.
Читайте також: