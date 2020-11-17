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    У Хмельницькому на виборах переміг чинний мер

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    За Олександра Семчишина проголосували&nbsp;74062 виборці - У Хмельницькому на виборах переміг чинний мер
    За Олександра Семчишина проголосували 74062 виборці

    Олександр Симчишин набрав 86,83% голосів

    ЦВК назвала переможця виборів мера Хмельницького

    У Хмельницьку на виборах мера переміг кандидат від ВО «Свобода», чинний мер Олександр Симчишин. Такі дані наведені на сайті ЦВК.

    Згідно з оприлюдненою інформацією, за Симчишина проголосували 74062 виборці, що становить 86,83%.

    Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.

    Його найближча конкурентка Інна Ящук (партія «Слуга народу») набрала лише 4181 голосів (4,9%).

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    Як повідомлялося, у Рівному найближчі вихідні зробили робочими через вибори мера.

    Також на Київщині перерахують голоси на виборах до облради.

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      Теги: ЦВК вибори мер Хмельницький
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