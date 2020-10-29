Як у соцмережах жартують з поразки Олега Ляшка на виборах. Добірка фотожаб



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Головний радикал країни знову не зміг потрапити до Ради

Кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії «Слуга народу» Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка. Це стало справжньою сенсацією, яку не оминули своєю увагою гумористи з мережі.

Нагадаємо, що Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.