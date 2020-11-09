Довибори в Раду: ЦВК офіційно оголосила переможця виборів

За Анатолія Гунька проголосували майже 33% виборців

ЦВК встановила результати проміжних виборів на окрузі № 208 на підставі уточненого протоколу окружного виборчкому

Центральна виборча комісія офіційно оголосила, що на довиборах у Верховну Раду на окрузі № 208 переміг кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

Про це у понеділок ввечері повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що комісія встановила результати проміжних виборів на підставі уточненого протоколу окружного виборчкому. Протокол підписали всі члени ЦВК.

За Гунька проголосували майже 33% виборців (21 245 осіб).

До слова, у соцмережах відреагували яскравими фотожабами на поразку Олега Ляшка на виборах.

Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.