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    Політика

    Довибори в Раду: ЦВК офіційно оголосила переможця виборів

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    <p>За Анатолія Гунька проголосували майже 33% виборців&nbsp;</p> - Довибори в Раду: ЦВК офіційно оголосила переможця виборів

    За Анатолія Гунька проголосували майже 33% виборців 

    ЦВК встановила результати проміжних виборів на окрузі № 208 на підставі уточненого протоколу окружного виборчкому

    Центральна виборча комісія офіційно оголосила, що на довиборах у Верховну Раду на окрузі № 208 переміг кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

    Про це у понеділок ввечері повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що комісія встановила результати проміжних виборів на підставі уточненого протоколу окружного виборчкому. Протокол підписали всі члени ЦВК.

    За Гунька проголосували майже 33% виборців (21 245 осіб).

    До слова, у соцмережах відреагували яскравими фотожабами на поразку Олега Ляшка на виборах.

    Раніше повідомлялося, що Олег Ляшко відмовляється визнавати результати виборів у своєму окрузі.

    Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

    Всього ЦВК зареєструвала 18 кандидатів в народні депутати. Серед них - дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко та кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

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