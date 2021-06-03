Дожити до 120: вчені знайшли «еліксир» довголіття

Було визначено білок, який може захищати від вікових захворювань

Вчені з Ізраїлю продовжили життя мишам на 30%. Дослідники кажуть, що таким чином можна продовжити й життя людини. Про це інформує Nature communications.

Ізраїльські вчені визначили білок SIRT6. Він не лише впливає на тривалість життя, а й може захищати від вікових захворювань.

Білок SIRT6 регулює багато біологічних процесів, зокрема старіння, ожиріння та інсулінорезистентність. Наукова спільнота почала вивчати вплив цього білку на тривалість життя. Зокрема дослідники з Ізраїлю виявили, що підвищена експресія гена SIRT6 може продовжити життя лабораторних мишей в середньому на 30%.

Вчені провели експеримент з самками та самцями мишей. Їм вдалося не лише продовжити життя гризунам, а й зберегти їм здоров'я і фізичну активність.

Результати дослідження свідчать про те, що підвищена експресія SIRT6 значно посилила захист від різних вікових захворювань, зокрема від раку і хвороб крові.

Важливо, що гризуни залишалися такими ж активними й сильними, як їхні молодші колеги.

Для людей це означає збільшення тривалості життя 90-річної людини до 120 років, – йдеться в дослідженні.

Під час експериментів також виявилось, що миші з підвищеною експресією гена могли отримувати енергію шляхом розщеплення жирів і молочної кислоти.

SIRT6 активізував реакції, ідентичні дієтам, які збільшують тривалість життя.

Додамо, що влада японського міста Кобе сьогодні повідомила про нову мутацію коронавірусу на основі «британського» варіанту, яка раніше не була підтверджена в країні.

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