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    Думки вголос

    Авторитетні вчені вже не соромляться говорити про штучне походження Covid-19

    • Олена Яхно

      Журналіст

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    Авторитетні вчені вже не соромляться говорити про штучне походження Covid-19

    Вірусу навіть не треба було мутувати, так він був ідеально «скроєний» під людину

    Мовою оригіналу

    Всегда признаю свои ошибки.

    Похоже на то, что искусственное происхождение ковида – это не конспирологический бред.

    Все больше уважаемых ученых не стесняются говорить, что Covid-19 «сбежал» из лаборатории в Ухане.

    К выводу об искусственном происхождении они пришли из-за структуры вируса: он имеет «шип», содержащий ряд из четырех аминокислот. Все они положительно заряжены, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. Это делает вирус более заразным.

    Найти такое в природе – нереально. Вирусу даже не потребовалось мутировать, так он был идеально «скроен» под человека.

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    Издание Wall Street Journal также сообщало, что трое рабочих китайской лаборатории были госпитализированы с симптомами COVID-19 в ноябре 2019 года – почти за месяц до первого подтвержденного случая заражения инфекцией, произошедшего 8 декабря.

    Жена одного из ученых из Уханьской лаборатории, работавшего над коронавирусами, умерла от того, что по всем признакам было похоже на COVID-19, в декабре 2019 года.

    Никто из них и близко не подходил к «мокрому» рынку.

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    Но самое страшное, не то, что вирус «сбежал» из Уханьского института вирусологии (всякое может быть). А то, что после утечки китайцы попытались замести следы. И ВОЗ им в этом активно подыгрывал.

    Все робкие рассуждения об искусственном происхождении ковида клеймились позором и назывались ересью.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Китай вірус коронавірус
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    Авторитетні вчені вже не соромляться говорити про штучне походження Covid-19