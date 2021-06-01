В Японії зафіксували новий штам коронавірусу

Дослідники визначили, що в організмі чоловіка вірус мутував на основі «британського» штаму

Влада японського міста Кобе сьогодні повідомила про нову мутацію коронавірусу на основі «британського» варіанту, яка раніше не була підтверджена в країні. Про це повідомляє видання NHK.

Зазначається, що 17 травня в одному з медзакладів зробили ПЛР-тест 50-річному пацієнту, який підтвердив у нього коронавірус.

Дослідники визначили, що в його організмі вірус мутував на основі «британського» штаму. Показники заразності та поширюваності були аналогічними до початкового варіанту.

«Коли муніципальний інститут наук про здоров’я провів аналіз геному та детально його дослідив, було підтверджено, що мутував «британський» штам вірусу, який є ще одним варіантом вірусу, який вперше підтвердили в Японії», – йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що чоловік та члени його родини не виїздили за кордон.

Також зазначається, що раніше у місті Кобе, в якому розташований один з найбільших портів країни, виявили близько 150 випадків зараження іншими штамами SARS-CoV-2.

За прогнозами Національної академії наук України, середня кількість нових випадків коронавірусу в Україні буде зменшуватися. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів.

До слова, лікар назвав місце, де найменша ймовірність підхопити коронавірусу.