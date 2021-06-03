Вперше з 2009 року. Опозиційні партії Ізраїлю сформували уряд без Нетаньягу

Перш ніж уряд буде приведено до присяги, має відбутися голосування в парламенті

Ізраїльські опозиційні партії досягли угоди про формування нового коаліційного уряду, в якому не буде партії чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє ВВС.

Лідер партії «Єш Атід» Яір Лапід вже проінформував президента Ізраїлю Реувена Рівліна про формування «уряду змін».

«Я обіцяю, що цей уряд буде працювати на благо всіх ізраїльських громадян, тих, хто голосував за нього, і тих, хто цього не зробив. Він буде поважати своїх опонентів і зробить все, що в його силах, щоб об'єднати і з'єднати всі частини ізраїльського суспільства», — сказав Лапід.

Згідно зі схемою ротації, першим уряд очолить глава правої партії «Яміна» Нафталі Беннет. Як очікується, Беннет заступить на пост прем'єра першим і буде працювати на ньому два роки, після чого на дворічний період пост займе Лапід.

Перш ніж уряд буде приведено до присяги, має відбутися голосування в парламенті. Президент Ізраїлю закликав парламент якомога швидше зібратися для проведення вотуму довіри.

Це може покласти край 12-річному терміну перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю.

Якщо коаліції не вдасться заручитися підтримкою більшості в 120-місцевому Кнесеті, існує ризик того, що країні доведеться йти на вибори вп’яте за два роки.

Як відомо, лідер опозиції Ізраїлю Яір Лапід з 5 травня мав 28 днів на формування коаліційного «уряду змін».

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