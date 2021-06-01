Ізраїль зняв всі карантинні обмеження, крім носіння масок

Припис про обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях буде залишатися в силі до тих пір, поки не буде вирішено інакше

В Ізраїлі через стабільно низький рівень захворюваності коронавірусом скасовано всі карантинні обмеження. Обов'язковим залишається носіння масок в приміщеннях. Про це повідомляє радіо «Кан».

Не продовжені всі обмеження після закінчення їхнього терміну дії 1 червня 2021 року. Необхідність в зеленому пропуску усунена, обмеження фіолетового стандарту скасовані.

Припис про обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях буде залишатися в силі до тих пір, поки не буде вирішено інакше, передає представник МОЗ.

«Зелений пропуск» – це документ про вакцинацію, який раніше був необхідний при відвідуванні низки громадських заходів і закладів, а «фіолетовий стандарт» регулював роботу громадських установ і закладів.

Попри скасування більшості внутрішніх обмежень, в Ізраїлі продовжать діяти заборони на виїзд своїх громадян в країни з максимальним ризиком по Covid-19.

Нагадаємо, на початку травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. Це рішення стосувалося зокрема й України.

Додамо, що завершилася евакуація на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені. До слова, Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

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