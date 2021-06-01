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    Отруйніший за гримучу змію. У Дніпрі чоловік опинився в лікарні після укусу павука

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    Отруйніший за гримучу змію. У Дніпрі чоловік опинився в лікарні після укусу павука

    За симптомами лікарі припустили, що це міг бути укус павука каракурта

    У Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Це сталося в той час, як місцевий житель приліг відпочити на траві в саду. Про це повідомляє видання «Дніпро обласне».

    Чоловік побачив на нозі два сліди від укусів. Також він відчув біль. Ситуація далі тільки посилилася – місце укусу напухло, його почало морозити, з'явилася блювота. Тоді чоловік звернувся до лікарні і опинився під крапельницею.

    За симптомами лікарі припустили, що це міг бути укус павука каракурта.

    «В останні роки в Дніпрі та області з приходом тепла активізуються павуки. Серед них і каракурт, чия отрута в 15 разів сильніше, ніж у гримучої змії. На щастя, обсяг, який впорскується каракуртом, незрівнянно менше зміїної дози. Однак, якщо вчасно не надати допомогу, можуть бути серйозні наслідки», – повідомляє видання.

    Нагадаємо, на популярному українському курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук. Жінка прибула до Скадовська і вирушила звідти на «українські Мальдіви» – острів Джарилгач. Милуючись тамтешніми краєвидами, вона ходила босоніж піщаними дюнами і не помітила каракурта. Павук вкусив жінку за ногу і вона відразу ж відчула різкий «вогняний» біль (характерна реакція на отруту цього виду комах). Туристку довелося негайно евакуювати назад до Скадовська на зворотний бік Джарилгацької затоки. Жінку одразу госпіталізували до місцевої райлікарні.

    Каракурт – вид павуків з роду чорних вдів. Латинська назва виду передає зовнішні морфологічні ознаки: тринадцять точок або плям на верхній стороні черевця. Каракурт дуже отруйний. Його укус у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить близько 4%, а отрута цього павука - у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.
    Теги: Дніпро тварини жінка чоловік природа
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    Отруйніший за гримучу змію. У Дніпрі чоловік опинився в лікарні після укусу павука