Дружина екснардепа Лещенка, яка виступала в Москві, виклала фото з вагона плацкарту

Дружина члена наглядової ради «Укрзалізниці» нафотошопила картинку, де вона пропонує пасажирам плацкарту чай

Діджейка Анастасія Топольська або DJ Nastia виклала фотожабу у своєму фейсбуці, де вона в екстравагантному образі начебто їде у плацкартному вагоні і пропонує пасажирам чай. Так Топольська, напевно, сповістила усіх про те, що вона повертається у Київ і «передає привіт» усім, хто критикував її гастроль у російській столиці.

Як відомо, її чоловік, колишній народний депутат Сергій Лещенко є членом наглядової ради «Укрзалізниці». А виступ Топольської у московському клубі Mutabor викликав хвилю обурень серед українців.

Саме у цьому еротичному вбранні, під своїм альтернативним іменем Sheis, дружина Лещенка зіграла для російської ЛГБТ-спільноти на вечірці Horovod.

Зазначимо, що про виступ Топольської у Москві стало відомо минулого тижня і хвиля обурень та обговорень у соцмережах піднялася ще кілька днів тому. Чоловік Топольської Сергій Лещенко кілька днів зберігав мовчання та уникав коментарів аж до вчорашнього дня, коли раптом заявив, що його дружина Анастасія Топольська робить значний внесок в популяризацію України в світі. А її гастролі в Російській Федерації заслуговують на широку підтримку.

8 травня активіст Сергій Стерненко запитав у колишнього нардепа Сергія Лещенка про те, чи дійсно його дружина Анастасія Топольська зараз виступає в Москві. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook. За словами активіста, Лещенко на запитання не відповів і заблокував його у Facebook. Стерненко додав, що йому шкода, що відповіді не послідувало і що екснардеп «міг би і пояснити, чому його дружина їздить розважати окупантів під час війни». Також він закликав інших користувачів написати Лещенко і «розпитати замість нього».

За інформацією ексголови Служби безпеки України Валентина Наливайченка, Анастасія Топольська по кілька разів на рік відвідує Росію та окупований нею український Крим. «Поїздки чиновників і членів їхніх родин в Росію недопустимі, тут не може бути ніякого сумніву», – заявив Наливайченко.

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.