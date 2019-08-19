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    В літаку, яким Нетаньягу з дружиною летіли до Києва, сталося «непорозуміння»

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    <p>Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу&nbsp;з дружиною Сарою</p> - В літаку, яким Нетаньягу з дружиною летіли до Києва, сталося «непорозуміння»

    Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу з дружиною Сарою

    Перед злетом командир літака привітав Сару Нетаньягу, але вона, очевидно, цього не розчула

    В літаку  ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.

    Про це повідомляють vesty.co.il.

    Сара Нетаньягу розлютилася через те, що командир лайнера не привітав її належним чином при посадці на борт. В результаті командир літака знову вітав подружжя Нетаньягу на борту - за 45 хвилин до посадки в Києві.

    Як повідомляється, насправді перед злетом командир літака привітав Сару Нетаньягу, але вона, очевидно, цього не розчула, що і призвело до інциденту. Вдруге ім'я дружини ізраїльського прем'єра прозвучало з акцентом. «Бажаємо голові уряду і його дружині, пані Сарі Нетаньягу, вдалого візиту», - сказав командир судна.

    У канцелярії глави уряду зазначили, що мова йде про непорозуміння, яке було негайно вичерпано, далі політ проходив в звичайному режимі.

    В El Al заявили, що  подружжя Нетаньягу постійно користується послугами їхньої авіакомпанії під час візитів. «Ми були раді прийняти на борту нашого літака прем'єр-міністра і його дружину під час польоту до Києва», - йдеться в офіційній заяві авіаперевізника.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.

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