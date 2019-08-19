В літаку, яким Нетаньягу з дружиною летіли до Києва, сталося «непорозуміння»



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Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу з дружиною Сарою

Перед злетом командир літака привітав Сару Нетаньягу, але вона, очевидно, цього не розчула

В літаку ізраїльської авіакомпанії El Al, в якому глава уряду Біньямін Нетаньягу в ніч на 19 серпня прямував до Києва з дружиною, сталося непорозуміння.

Про це повідомляють vesty.co.il.

Сара Нетаньягу розлютилася через те, що командир лайнера не привітав її належним чином при посадці на борт. В результаті командир літака знову вітав подружжя Нетаньягу на борту - за 45 хвилин до посадки в Києві.

Як повідомляється, насправді перед злетом командир літака привітав Сару Нетаньягу, але вона, очевидно, цього не розчула, що і призвело до інциденту. Вдруге ім'я дружини ізраїльського прем'єра прозвучало з акцентом. «Бажаємо голові уряду і його дружині, пані Сарі Нетаньягу, вдалого візиту», - сказав командир судна.

У канцелярії глави уряду зазначили, що мова йде про непорозуміння, яке було негайно вичерпано, далі політ проходив в звичайному режимі.

В El Al заявили, що подружжя Нетаньягу постійно користується послугами їхньої авіакомпанії під час візитів. «Ми були раді прийняти на борту нашого літака прем'єр-міністра і його дружину під час польоту до Києва», - йдеться в офіційній заяві авіаперевізника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.