Сьогодні Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю



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О 10:30 Володимир Зеленський зустріне Нетаньягу в Маріїнському палаці

Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з с Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру, наголосили у пресслужбі.

Зазначимо, що це буде перший приїзд керівника ізраїльського уряду до Києва за 20 років. Минулий візит прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Окрім того, він стане другим за рахунком іноземним лідером, який приїхав в Україну за президентства Зеленського. Першою була прем’єр-міністр Молдови Майя Санду.

Як зазначають оглядачі, Нетаньягу неодмінно скористається сьогоднішньою зустріччю в інтересах передвиборчої кампанії своєї партії «Лікуд», тоді як українська сторона збирається залучити чинного прем’єра Ізраїлю до посередництва в складних переговорах з Володимиром Путіним.

Наразі Нетаньягу чи не найчастіше з-поміж інших політиків загальносвітового рівня особисто зустрічається з Путіним і готовий стати посередником між Зеленським і президентом РФ.