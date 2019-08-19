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    Сьогодні Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю

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    <span>О 10:30 Володимир Зеленський зустріне Нетаньягу в Маріїнському палаці</span> - Сьогодні Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю
    О 10:30 Володимир Зеленський зустріне Нетаньягу в Маріїнському палаці

    Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю

    Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з с Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну 19 серпня.

    Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

    «Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, Зеленський і Нетаньягу спільно вшанують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру, наголосили у пресслужбі.

    Зазначимо, що це буде перший приїзд керівника ізраїльського уряду до Києва за 20 років. Минулий візит прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

    Окрім того, він стане другим за рахунком іноземним лідером, який приїхав в Україну за президентства Зеленського. Першою була прем’єр-міністр Молдови Майя Санду.

    Як зазначають оглядачі, Нетаньягу неодмінно скористається сьогоднішньою зустріччю в інтересах передвиборчої кампанії своєї партії «Лікуд», тоді як українська сторона збирається залучити чинного прем’єра Ізраїлю до посередництва в складних переговорах з Володимиром Путіним.

    Наразі Нетаньягу чи не найчастіше з-поміж інших політиків загальносвітового рівня особисто зустрічається з Путіним і готовий стати посередником між Зеленським і президентом РФ.

    Ізраїль політика Володимир Зеленський президент Беньямін Нетаньягу
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