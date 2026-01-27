Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ

Анна Мамчур продовжить службу чоловіка, який загинув під час розмінування Харківщини

До Національної поліції України долучилася Анна Мамчур – дружина загиблого керівника вибухотехнічної служби поліції Рівненської області Олександра Мамчура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

Анна раніше працювала судовим експертом у Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, однак вирішила змінити фах і приєднатися до підрозділу, в якому служив її чоловік.

фото: Національна поліція України

«Я свідомо обрала службу в підрозділі, де служив мій чоловік. Для нього це було не просто місце роботи, а справа життя і відповідальність перед людьми та державою. Я добре знаю цю службу зсередини й поділяю її цінності – професіоналізм, взаємну підтримку та честь. Для мене це спосіб зберігати пам’ять не словами, а щоденною роботою», – зазначила Анна.

фото: Національна поліція України

26 січня, керівник управління кадрового забезпечення поліції Рівненщини Яна Лісниченко вручила Анні та ще 15 новопризначеним поліцейським відповідні документи про початок служби. Попереду на Анну чекає подальше навчання. Після його завершення вона працюватиме у складі вибухотехнічної служби поліції Рівненської області.

фото: Національна поліція України

