Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Анна Мамчур продовжила службу загиблого вибухотехніка Олександра Мамчура
фото: Національна поліція України

Анна Мамчур продовжить службу чоловіка, який загинув під час розмінування Харківщини

До Національної поліції України долучилася Анна Мамчур – дружина загиблого керівника вибухотехнічної служби поліції Рівненської області Олександра Мамчура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Рівненської області.

Анна раніше працювала судовим експертом у Рівненському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, однак вирішила змінити фах і приєднатися до підрозділу, в якому служив її чоловік.

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ фото 1
фото: Національна поліція України

«Я свідомо обрала службу в підрозділі, де служив мій чоловік. Для нього це було не просто місце роботи, а справа життя і відповідальність перед людьми та державою. Я добре знаю цю службу зсередини й поділяю її цінності – професіоналізм, взаємну підтримку та честь. Для мене це спосіб зберігати пам’ять не словами, а щоденною роботою», – зазначила Анна.

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ фото 2
фото: Національна поліція України

26 січня, керівник управління кадрового забезпечення поліції Рівненщини Яна Лісниченко вручила Анні та ще 15 новопризначеним поліцейським відповідні документи про початок служби. Попереду на Анну чекає подальше навчання. Після його завершення вона працюватиме у складі вибухотехнічної служби поліції Рівненської області.

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ фото 3
фото: Національна поліція України

У поліції зазначають, що жінка продовжить справу чоловіка, який присвятив своє життя службі в органах внутрішніх справ. Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ оприлюднило рекомендації для населення щодо базової готовності у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.

У МВС радять заздалегідь підготувати так звану валізу першої необхідності. До неї мають увійти документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки. Також громадянам рекомендують перевірити рівень заряду додаткових джерел живлення, зокрема павербанків, технічний стан транспорту та наявність пального.

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
