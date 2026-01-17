МВС пояснило умови послаблення комендантської години
У МВС рекомендують обирати найкоротший маршрут, щоб дістатися до пунктів незламності
Послаблення режиму комендантської години можливе на територіях, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці, однак лише за чітко визначених умов. Про це повідомили в МВС України, пише «Главком».
Згідно з роз’ясненням, у період комендантської години дозволяється пересування пішки або транспортом виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву.
При собі громадяни зобов’язані мати документ, що посвідчує особу. Під час дії воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати військово-облікові документи. При цьому спеціальні перепустки для такого пересування не потрібні.
У МВС рекомендують обирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вимоги органів влади, ДСНС України та правоохоронців. Зазначається, що аналогічний підхід уже застосовується під час повітряних тривог.
Водночас у відомстві наголошують: ці правила не скасовують чинних обмежень комендантської години, а лише доповнюють їх у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.
Усі рішення щодо послаблень ухвалюються виключно Радою оборони за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної безпекової обстановки.
Варто зазначити, що компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Замовити таксі у комендантську годину вже можна буде о 00:00 17 січня.
Як повідомлялось, в Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення.
Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.
