МВС пояснило умови послаблення комендантської години

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
МВС пояснило умови послаблення комендантської години
У період комендантської години дозволяється пересування пішки або транспортом виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву
фото: ДСНС

У МВС рекомендують обирати найкоротший маршрут, щоб дістатися до пунктів незламності

Послаблення режиму комендантської години можливе на територіях, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці, однак лише за чітко визначених умов. Про це повідомили в МВС України, пише «Главком».

Згідно з роз’ясненням, у період комендантської години дозволяється пересування пішки або транспортом виключно з метою прямування до пунктів незламності чи пунктів обігріву.

При собі громадяни зобов’язані мати документ, що посвідчує особу. Під час дії воєнного стану військовозобов’язані також повинні мати військово-облікові документи. При цьому спеціальні перепустки для такого пересування не потрібні.

У МВС рекомендують обирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вимоги органів влади, ДСНС України та правоохоронців. Зазначається, що аналогічний підхід уже застосовується під час повітряних тривог.

Водночас у відомстві наголошують: ці правила не скасовують чинних обмежень комендантської години, а лише доповнюють їх у разі надзвичайної ситуації в енергетиці.

Усі рішення щодо послаблень ухвалюються виключно Радою оборони за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної безпекової обстановки.

Варто зазначити, що компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Замовити таксі у комендантську годину вже можна буде о 00:00 17 січня. 

Як повідомлялось, в Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

