Антон Федорців
glavcom.ua
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Збірна Ірану не поїде на Кубок світу цьогоріч
фото: IRNA

Устами міністра спорту ісламської республіки національна команда заявила про відмову від місця на Мундіалі

Очільник Міністерства спорту Ахмад Дон'ямалі заявив про відмову збірної Ірану від участі в Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tv2.

Чиновник пов'язав рішення не їхати на Кубок світу з воєнною операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За його словами, національна команда за таких обставин не братиме участі в ЧС-2026. Турнір у червні-липні цьогоріч приймуть США, Канада та Мексика.

«Після того, як корумпований уряд убив нашого лідера, не має жодних умов, за яких ми могли би взяти участь в Чемпіонаті світу. У світлі ворожих дій проти Ірану нам упродовж восьми-дев'яти місяців нав'язали дві війни, а тисячі наших громадян загинули. З цієї причини ми однозначно не маємо можливості брати участь за таких обставин», – сказав Дон'ямалі.

Збірна Ірану на ЧС-2026

«Перські леви» розпочали боротьбу за путівку на Мундіаль з другого раунду кваліфікації. Вони виграли груповий етап, вигравши квартет зі збірними Узбекистану, Туркменістану та Гонконгу.

У третьому раунді відбору Іран змагався з п'ятьма національними командами. «Перські леви» здобули сім перемог у десяти турах і виграла групу зі збірними Узбекистану, ОАЕ, Катару, Киргизстану та Північної Кореї. Підопічні Аміра Галеноя набрали 23 очки.

За результатами жеребкування Кубка світу національна команда Ірану потрапила до групи G. Там її суперниками мали стати збірні Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту. Волею жеребу всі поєдинки «Перським левам» випало грати в США.

Іран на чемпіонатах світу з футболу

Прийдешній Мундіаль мав стати сьомим в історії національної команди. Наразі «Перські леви» жодного разу не здолали груповий етап турніру.

Найкращим виступом збірної Ірану залишається поїздка на ЧС-2018. На російських полях національна команда несподівано обіграла Марокко (1:0), гідно поступилася Іспанії (0:1) та розписала сенсаційну нічию з Португалією (1:1). Однак, із квартету тоді вийшли обидві піренейські збірні.

До слова, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

