Які прилади можна заряджати в пунктах незламності – роз’яснення МВС

У пунктах незламності ДСНС громадянам дозволено заряджати насамперед базові та життєво необхідні пристрої. Про це громадянам нагадали в Міністерстві внутрішніх справ України, пише «Главком».

Зокрема, у пунктах можна підзарядити мобільні телефони, ноутбуки, ліхтарики, а також медичні прилади та протези, зокрема інгалятори й слухові апарати.

Водночас використання потужних побутових приладів зазвичай заборонене, оскільки вони створюють значне навантаження на генератори. Йдеться про фени, праски та техніку з двигунами. Зарядні станції можна підключати лише за погодженням із черговими на місці.

У МВС пояснюють, що можливість підключення техніки залежить від потужності генератора та резервних джерел живлення конкретного пункту.

Окремого нормативного документа, який чітко визначає допустиму потужність приладів, наразі немає, тому чергові самостійно ухвалюють рішення, щоб електроенергії вистачило всім, хто її потребує.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку організації та функціонування пунктів незламності.

За словами урядовиці, відтепер опорні пункти незламності зможуть працювати довше – понад 48 годин безперервно. Вони матимуть необхідний запас води й електроенергії, стабільний зв’язок, за потреби – облаштовані спальні місця.

Розгортатимуть опорні пункти з урахуванням чисельності населення. За потреби кількість спальних місць може бути збільшена.