Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Засідання Верховної Ради України 10 березня 2026 року
Рада розглянула законопроєкт про запровадження нових податків для фізичних осіб-підприємців

Верховна рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт 14025. Про це повідомляє «Главком». За законопроєкт №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси «за» 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

«До другого читання туди уряд планував подати правки по всім іншим вимогам МВФ: скасування пільги на посилки до €150; ПДВ для ФОП; закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану. Але Рада сказала ні», – написав у соцмережі нардеп Ярослав Железняк.

У законопроєкті, зокрема, йшлося про:

  • введення ПДВ для ФОПів (якщо обсяг реалізації перевищує 4 млн грн на рік);
  • оподаткування посилок вартістю до €150;
  • запровадження 5% збору з продавців речей на цифрових платформах типу OLX.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко закликала перед голосуванням готуватися протистояти податковому терору. Після голосування Тимошенко зазначила: зараз «Батьківщині» вдалося зупинити спробу влади запровадити оподаткування продажів через популярні онлайн-платформи, зокрема OLX та Prom. «Наступні ініціативи, проти яких боротиметься команда Тимошенко, – оподаткування закордонних посилок вартістю до 150€ та ПДВ для ФОПів», – йдеться в заяві «Батьківщини».

 

За словами народної депутати Юлії Тимошенко, нині вкрай важливо ухвалити законопроєкт «Батьківщини» про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів.

Нагадаємо, в листопаді Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування на $8,1 млрд. При цьому Україна має виконати низку умов, пов’язаних із бюджетною та податковою політикою.

Серед інших умов – податок на доходи від роботи через цифрові платформи (так званий «податок на OLX»), оподаткування посилок вартістю та введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень.

Міжнародний валютний фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголосило, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення. «Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – так оцінювала ці плани Юлія Тимошенко.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Раніше також повідомлялося, що до державного бюджету України вже надійшов перший транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,5 млрд у межах нової програми розширеного фінансування. За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Теги: Юлія Тимошенко Верховна Рада податки ФОП

