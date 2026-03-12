Головна Новини
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Пускова установка С-300
фото з відкритих джерел

Українські дрони залишили ворога без радара та боєприпасів

Сили оборони України провели успішну операцію з демілітаризації ворога, уразивши критично важливі об'єкти протиповітряної оборони та логістики. За підтвердженими даними, влучними ударами було виведено з ладу пускову установку ЗРК С-300В, радіолокаційну станцію та склади з боєприпасами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. 

Повідомляється, що Сили оборони продовжують методично випалювати ворожі резерви та техніку.

«У ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок Луганської області, а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки Запорізької області», – йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генштабі зазначають, що ураження саме модифікації С-300В є серйозним ударом по окупантах.

Це специфічна система, призначена для перехоплення балістичних ракет та захисту стратегічних об'єктів. Її втрата робить позиції ворога вразливими для наших точних ударів.

Крім того, українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення росіян. Так, уражений склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського Луганської області, ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки Запорізької області, а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська Луганської області.

«Главком» писав, що Служба безпеки України уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії. Безпілотники центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» в однойменному населеному пункті Краснодарського краю Росії.

Зауважимо, Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів.

Також у Брянській області після атаки безпілотників зникло електропостачання. Повідомляється про влучання по підстанції «Новобрянська 750 кВ». Водночас у Білгороді під удар потрапила місцева ТЕЦ.

Раніше влада російського Білгорода заявила про евакуацію окремих категорій населення до інших регіонів РФ, зокрема тимчасово окупованого Криму, через складну ситуацію з тепло-, водо- та електропостачанням після атак на енергетичну інфраструктуру.

