В Україні сонячно: погода на 11 березня

У столиці температура підніметься до 16° тепла

Сьогодні, 11 березня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла, на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів 9-14°.

Прогноз погоди на 11 березня Укргідрометцентр

У середу, 11 березня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 14-16° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів.