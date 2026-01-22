МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці

Громадян закликають підготувати валізу першої необхідності та подбати про альтернативні джерела зв’язку

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило рекомендації для населення щодо базової готовності у разі надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомляє «Главком».

У МВС радять першочергово підготувати валізу першої необхідності, до якої мають увійти документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Також громадянам рекомендують перевірити рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

Окремо в МВС наголосили на необхідності подбати про домашніх тварин і забезпечити для них запас корму. У відомстві закликають бути готовими до посилених заходів безпеки, стежити за офіційними повідомленнями влади, подбати про безпеку дітей та обмежити перебування на вулиці в темну пору доби без нагальної потреби.

Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням МВС рекомендує дотримуватися базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагатися обігріти всю квартиру, а перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.

У разі потреби допомоги, консультації або інформації про найближче укриття чи Пункт Незламності громадянам радять телефонувати за номером 112. За відсутності мобільного зв’язку можна підключитися до Wi-Fi та звертатися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою, а в Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

За його словами, енергетики розробили технічні рішення, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень. У столиці частково стабілізували роботу теплогенерації, однак без опалення наразі залишаються 3261 будинок.