Головна Новини
search button user button menu button

МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
МВС оприлюднило рекомендації на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці
фото: mvs.gov.ua

Громадян закликають підготувати валізу першої необхідності та подбати про альтернативні джерела зв’язку

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило рекомендації для населення щодо базової готовності у разі надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомляє «Главком».

У МВС радять першочергово підготувати валізу першої необхідності, до якої мають увійти документи, теплі речі, аптечка, засоби обігріву, предмети особистої гігієни та необхідна кількість готівки.

Також громадянам рекомендують перевірити рівень заряду додаткових джерел живлення, технічний стан транспорту та наявність пального.

Окремо в МВС наголосили на необхідності подбати про домашніх тварин і забезпечити для них запас корму. У відомстві закликають бути готовими до посилених заходів безпеки, стежити за офіційними повідомленнями влади, подбати про безпеку дітей та обмежити перебування на вулиці в темну пору доби без нагальної потреби.

Під час перебоїв з тепло- та енергопостачанням МВС рекомендує дотримуватися базових правил обігріву оселі. Зокрема, не намагатися обігріти всю квартиру, а перебувати в одній, бажано найменшій кімнаті, одягатися у кілька шарів, використовувати грілки та підтримувати легку фізичну активність.

У разі потреби допомоги, консультації або інформації про найближче укриття чи Пункт Незламності громадянам радять телефонувати за номером 112. За відсутності мобільного зв’язку можна підключитися до Wi-Fi та звертатися до екстрених служб через застосунок 112 Ukraine.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою, а в Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

За його словами, енергетики розробили технічні рішення, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень. У столиці частково стабілізували роботу теплогенерації, однак без опалення наразі залишаються 3261 будинок.

Читайте також:

Теги: Україна МВС енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua