Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026

На Паралімпійських іграх в українців виникли проблеми через національну символіку

Сушкевич розповів про скандальну ситуацію, яка сталася під час Паралімпіади

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич розповів про нову провокацію на Паралімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

За словами функціонера, біля входу на одну з локацій Паралімпіади в сім'ї українського чемпіона відібрали національну символіку. Представники України готують спеціальну заяву за мотивами інциденту.

«Сім'я українського чемпіона приїхала з Тернополя, купила квитки, зайшла на стадіон з українським прапором, в українській одежі. Їх зупинили, забрали прапор, забрали хустку з орнаментом українським у мами чемпіона. І після того, як обібрали, вибачте, пустили на територію стадіону», – заявив Сушкевич.

На думку очільника вітчизняного паралімпійського спорту, організатори змагань вкотре проявили цинізм. Він підкреслив, що збірна України регулярно зазнає тиску Міжнародного паралімпійського комітету. Цей підхід посилився після допуску росіян на Ігри-2026.

До слова, раніше біатлоніст Тарас Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.

Напередодні Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.