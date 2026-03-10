Українські банки готові до кредитування економіки

Підсумки 51 рейтингу банківських депозитів

Підсумки 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. В цілому консолідований прибуток після оподаткування в українських банках за 2025 рік склав 126,75 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 49,36% приходилось на прибуток державних банків.

Продовжував зростати і кредитний портфель банків: за 2025 рік чисті кредити банків зросли до 0,94 трлн грн. Зростання чистої кредитної заборгованості відбувалось під тиском інфляції і великих процентних ставок за кредитами. Втім, зниження рівня NPL та прибуткова робота більшості банків вказували на те, що на кредитному ринку системних проблем було обмаль, а банки готові збільшувати кредитування.

Топ-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 2025 року:

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» АТ «ПРАВЕКС БАНК» АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» АТ «КРЕДОБАНК» АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» АТ «КОМІНБАНК» АТ «АБ «РАДАБАНК» АБ «УКРГАЗБАНК» АТ «ОЩАДБАНК»

В рамках п’ятдесят першого рейтингу привабливості (надійності) банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

Серед класичних депозитних продуктів втретє кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк Кредит Дніпро». В рамках депозитної програми вкладникам пропонується дохідність до 17,5% річних. На думку агентства, депозитна програма «Надійний бонус» станом на початок березня 2026 року була найоптимальнішою на українському ринку. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма RADAbox від Радабанку. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

В цілому, станом на початок 2026 року кошти клієнтів банків в банківській системі України збільшились майже до 3,3 трлн грн, при чому на 01.01.2026 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,41 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми, часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення в національній валюті під час війни, що послужить гарною платформою для збільшення кредитування в майбутньому.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням.