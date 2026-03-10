Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Українські банки готові до кредитування економіки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські банки готові до кредитування економіки

Підсумки 51 рейтингу банківських депозитів

Підсумки 2025 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. В цілому консолідований прибуток після оподаткування в українських банках за 2025 рік склав 126,75 млрд грн. З консолідованого прибутку банківської системи 49,36% приходилось на прибуток державних банків.

Продовжував зростати і кредитний портфель банків: за 2025 рік чисті кредити банків зросли до 0,94 трлн грн. Зростання чистої кредитної заборгованості відбувалось під тиском інфляції і великих процентних ставок за кредитами. Втім, зниження рівня NPL та прибуткова робота більшості банків вказували на те, що на кредитному ринку системних проблем було обмаль, а банки готові збільшувати кредитування.

Топ-10 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками 2025 року:

  1. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
  2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
  3. АТ «ПРАВЕКС БАНК»
  4. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
  5. АТ «КРЕДОБАНК»
  6. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
  7. АТ «КОМІНБАНК»
  8. АТ «АБ «РАДАБАНК»
  9. АБ «УКРГАЗБАНК»
  10. АТ «ОЩАДБАНК»

В рамках п’ятдесят першого рейтингу привабливості (надійності) банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

  1. Серед класичних депозитних продуктів втретє кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Надійний» від АТ «Банк Кредит Дніпро». В рамках депозитної програми вкладникам пропонується дохідність до 17,5% річних. На думку агентства, депозитна програма «Надійний бонус» станом на початок березня 2026 року була найоптимальнішою на українському ринку.
  2. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма RADAbox від Радабанку. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

В цілому, станом на початок 2026 року кошти клієнтів банків в банківській системі України збільшились майже до 3,3 трлн грн, при чому на 01.01.2026 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,41 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки активно переглядали свої депозитні та ощадні програми, часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення в національній валюті під час війни, що послужить гарною платформою для збільшення кредитування в майбутньому.

З повною версією Звіту можна ознайомитися за посиланням.

Теги: банк рейтинг фінанси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попереду України у списку опинилися лише п’ять держав
Україна увійшла до ТОП-10 найбільших армій світу
Сьогодні, 13:25
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 09:05
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Вчора, 10:23
Серед українціві є попит на гривневі інструменти
Представник НБУ розповів, в чому зберігають заощадження українці
4 березня, 19:15
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
20 лютого, 11:14
Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше
Хто обігнав Порошенка? Рейтинг політиків, які витрачають на рекламу у соцмережах найбільше Медіаринок і політика
19 лютого, 10:00
Соціологи зауважують, що Валерій Залужний наразі вижається єдиним кандидатом, який може завадити чинному президенту переобратися
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
18 лютого, 19:35
Рейтинг прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Рейтинг прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
17 лютого, 11:00
Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття
Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення – соцопитування
16 лютого, 18:19

Пресрелізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua