Дружина Зеленського попередила виборців: Володимир − це не Голобородько однозначно!



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Володимир та Олена Зеленські

На думку Олени Зеленської, Володимир значно більше пристосований до життя, ніж його герой у кіно

Дружина кандидата у президенти Володимира Зеленського Олена попередила виборців, що її чоловік не є прототипом головного героя політичного телесеріалу «Слуга народу» Василя Голобородька. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню «Йод.Медia».

«Голобородько − не Зеленський однозначно! Володимир значно більше пристосований до життя, ніж його герой у кіно. Є, звісно, і загальні риси - чесність, порядність... Але це тільки моя думка!» - розповіла Олена.

На питання, чи готова вона до кардинальних змін у житті у разі перемоги Володимира на президентських виборах, вона відповіла, що готовність - це результат процесу підготовки.

«Я до такого не готувалася. А взагалі в таких випадках не варто забігати наперед».

Нагадаємо, Володимир Зеленський у телесеріалі «Слуга народу» виконує роль вчителя історії Василя Голобородька, який згодом стає президентом України.

«Слуга народу» — український комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95» про неймовірну історію обрання президента України. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1, а у грудні 2015 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії першого сезону. 23 жовтня 2017 почався показ другого сезону «Слуга народу. Від любові до імпічменту», а у листопаді 2017 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії другого сезону.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.