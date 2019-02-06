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    Зеленський розказав, яким буде його перше рішення у разі перемоги

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    Зеленський розказав, яким буде його перше рішення у разі перемоги
    Фото з відкритиз джерел

    За словами кандидата, він хоче зняти недоторканність з президента і депутатів

    Кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав  «Главкому»,  що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.

    «Подам законопроекти «Про народовладдя», «Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів», «Про імпічмент президента України» і «Про відкликання народного депутата України», - заявив кандидат.

    Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що

    Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

    Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

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