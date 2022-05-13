Чому дружини рашистів із жахом очікують повернення чоловіків додому (аудіо)

Російські окупанти настільки озвіріли на війні в Україні, що їх почали боятися навіть власні дружини

Жінки рашистів із жахом очікують повернення чоловіків додому, бо звірства, які вони чинять на нашій землі, змінили психіку ворожих солдатів. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яка є в розпорядженні СБУ.

На ній п’яний окупант, який зараз «стоїть» на Херсонщині, розповідає дружині про звірства над цивільним населенням України. І цим дуже її лякає.

«Я могу взять человека и в голову «бам»… с пулемета, Калашникова, с ПКМа… сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал», – розповідає окупант.

Його жінка стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але загарбник цим не дуже переймається.

«Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я их все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой «добрый». Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть», – йдеться в розмові.

В СБУ дуже сподіваються, що «такой, как есть» стане добривом для української землі.

Контакти, особисті дані і зізнання у злочинах російського окупанта уже є розпорядженні СБУ.

Раніше повідомлялося, що підтвердилась інформація ЗМІ щодо вбивства ув'язненого у Херсонському СІЗО.

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

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