Окупанти вдарили ракетою по будинку культури на Харківщині (фото)

У зв'язку з ударом рашистів сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде

В ніч на 13 травня російські загарбники завдавали ракетного удару по Дергачівському будинку культури, де зберігалася та видавалася гуманітарна допомога цивільному населенню.

Кадри з місця подій опублікувала Дергачівська міська рада у Facebook.

Дергачівський будинок культури після удару ворожою ракетою

«Шановні мешканці! На жаль, сьогодні вночі (у п'ятницю) окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб», – йдеться у повідомленні.

Дергачівська міська рада зазначає, що у зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде. У місті вирішують логістичні питання і обов'язково проінформують про подальші дії.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда поширила у соціальних мережах фейк, що у Харкові перед 9 травня замінували могили ветеранів Другої світової війни.

Також Міністерство оборони РФ кілька разів активно розповсюджувало фейк про «звільнення» Рубіжного, що на Луганщині, росіянами, тоді як це місто залишається під контролем України.

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