Окупанти отримують контузії під час зйомок в агітаційних роликах Кремля – розвідка

Пропагандисти вимагають у окупантів по кілька разів заміновувати та розміновувати територію

Для імітації успішного наступу «другої армії світу» та створення картинки гуманізму «воинов освободителей» російські пропагандисти змушують командирів окупаційних підрозділів відводити з передових позицій особовий склад. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Агітаційна машина Кремля виділяти в їхнє розпорядження військову техніку для участі в зйомках агітаційних роликів та фейкових «репортажів з передової».

Окупантів заставляють копати окопи в тилових районах та імітувати обстановку передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території.

Для створення сюжетів пропагандисти вимагають у окупантів по кілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію.

Під час одного з таких «розмінувань» на Арабатській Стрілці кілька рашистів отримали осколкові поранення та контузії. Проте, за словами кремлівських гебельсів, це лише додало реалістичності картинці та забезпечило якісніший вплив сюжету на мізки росіян.

Черговий дезінформативний наратив поширює міністерство оборони РФ. Так, на офіційних ресурсах відомства вся інформація про ураження Збройними силами України російського корабля «Всеволод Бобров» маркується як «фейк», підтвердженням чому, на думку російських силовиків, є те, що «українські телеграм-канали не надали жодних доказів цього факту».

Тим часом працівники московського метрополітену готуються до відправки на війну в Україну. На гарячу лінію проєкту «Коаліція» надійшло повідомлення від дружини Московського метрополітену. Жінка звернулася за допомогою юристів, оскільки її чоловікові на роботі повідомили про можливу мобілізацію, «якщо буде недостатня кількість солдатів для відправлення на спецоперацію».

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