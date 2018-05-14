ДТП у Білорусі: стало відомо, чому постраждалих дітей не можна перевезти в Україну

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Мікроавтобус після ДТП у Білорусі

Кулеба прогнозує, що в найближчі два-три тижні дітей навряд чи можна буде транспортувати

Стан дітей, які постраждали у ДТП в Білорусі, не дає змоги перевезти їх до України.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«Ситуація дуже складна. Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування. Троє дітей перебувають у Брестській обласній лікарні у важкому стані. Одна дитина стала вже транспортабельною, її прооперували в районній лікарні, Кам'янецькій; вона вже транспортована також у Брестську обласну лікарню», - розповів він.

Кулеба прогнозує, що в найближчі два-три тижні їх навряд чи можна буде транспортувати.

Також він розповів, що наразі до Білорусі направляються директор департаменту охорони здоров'я і дитячий лікар, щоб надати всю необхідну допомогу.

«Я сьогодні спілкувався із губернатором Сумської області, зараз прямують два автомобілі, один із яких - реанімобіль - забере дитину, яка, на жаль, померла, і також їдуть керівник Апарату, директор департаменту охорони здоров'я і дитячий лікар, саме із Сумщини, їдуть туди, щоб надавати всю відповідну допомогу», - зазначив Кулеба.

За його словам, майже всі батьки постраждалих дітей зараз у Білорусі. Батьки загиблого хлопчика їдуть разом групою, аби забрати тіло.

Окрім того, за даними Кулеби, було затримано водія автівки.

«Водій, який керував автомобілем, затриманий. Він знаходиться під вартою, з'ясовується питання стосовно належного оформлення документів на цей автомобіль - чи була ліцензія. Є сумніви, що належний транспортний засіб був оформлений для перевезення пасажирів», - підсумував уповноважений президента з прав дитини.

Як відомо, у понеділок ввечері до Білорусі виїхав транспорт для доставки в Україну тіла хлопчика, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді, в якій постраждала дитяча футбольна команда.

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